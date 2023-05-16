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Еврокомиссия: первая совместная закупка газа в ЕС оказалась успешной

Экономика
Еврокомиссия: первая совместная закупка газа в ЕС оказалась успешной

Еврокомиссия посчитала первую совместную закупку газа странам Евросоюза успешной. Об этом заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Еврочиновник отметил, что рынок отреагировал на этот шаг положительно. Он также выразил благодарность 25 поставщикам, которые зарегистрировались на соответствующей платформе.

Участники тендера будут узнавать о самых выгодных предложениях о поставках голубого топлива. Этот процесс не должен будет контролироваться со стороны Еврокомиссии или платформы.

Для мониторинга роста цен на энергоресурсы в Евросоюзе ранее разработали схему совместных закупок. Она предназначена для поставок газа до июня 2023 года.

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