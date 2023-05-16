Военный эксперт объяснил, зачем Запад планирует передать Украине истребители F-16

Некоторые страны начали переходить на истребители F-35, а предыдущие модели им пришлось бы списывать и тратить деньги на их утилизацию, поэтому они решили отправить их Украине. Об этом рассказал военный обозреватель Дмитрий Корнев.
Он отметил, что передав украинским войскам устаревшие F-16, западные страны смогут заработать на таких поставках. По словам эксперта, государства будут списывать F-16, так как они получат на вооружение новые F-35, передает «Говорит Москва».
«Здесь меркантильный подход может присутствовать: они получают за это деньги. Не от ВСУ или Украины, либо от НАТО, ЕС или США. Соединенные Штаты предпочитают не давать деньги в руки Украине, они предпочитают оплачивать расходы своим корпорациям», — сказал Корнев.
Помимо этого, обозреватель добавил, что таким образом многие страны остаются в выигрыше, ведь им не придется заботиться об утилизации, а они все равно получат деньги за передачу самолетов Киеву.