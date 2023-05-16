Власти Калининградской области планируют открыть курорт с километровым бассейном

По словам руководителя министерства, в 2022 году Калининград посетили 1,8 миллиона туристов. В 2023 году туристический поток значительно вырос, что создает неудобства горожанам, жалующимся на нехватку мест для парковки. Ермак подчеркнул, что власти региона планируют разгрузить столицу. Для этого будет построен крупный курорт, площадь которого составит 500 гектаров. Готовый объект можно будет сравнить с дубайскими гостиничными комплексами, отметил министр.