Власти Калининградской области планируют открыть курорт с километровым бассейном

Министерство культуры и туризма Калининградской области планирует разгрузить столицу региона и создать новые зоны для туристов в поселке Янтарный. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Ермак.
По словам руководителя министерства, в 2022 году Калининград посетили 1,8 миллиона туристов. В 2023 году туристический поток значительно вырос, что создает неудобства горожанам, жалующимся на нехватку мест для парковки. Ермак подчеркнул, что власти региона планируют разгрузить столицу. Для этого будет построен крупный курорт, площадь которого составит 500 гектаров. Готовый объект можно будет сравнить с дубайскими гостиничными комплексами, отметил министр.
«Ключевым элементом курорта станет бассейн длиной в километр и шириной в 20 метров, огороженный прозрачным стеклом, стойким к ветрам, наполненный водой из Балтийского моря», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что вокруг бассейна будут расположены отели и магазин беспошлинной торговли. Кроме того, туристы смогут приобрести безакцизный алкоголь. Единственным недостатком такого курорта станет его расположение, считает Ермак. Он подчеркнул, что добираться до него от Калининграда придется около часа.