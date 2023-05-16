Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал предсказание Жириновского о судьбе Русского мира

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил после себя множество писем и дневников, которые по сей день будоражат общественность. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов раскрыл пророчество политика о судьбе Русского мира.
Жириновский предугадал многие события в мире. Ему удалось предсказать украинский конфликт, кризис в Афганистане из-за движения «Талибан»✱ (признано в РФ террористической организацией), а также масштабное землетрясение в Турции в этом году. Но на этом пророчества политика не закончились.
Чернышов рассказал, что, работая с архивами, нашел записи Жириновского и расшифровал их. Он подчеркнул, что общественность сейчас становится свидетелем эпохальных событий, которые предвидел покойный лидер ЛДПР.
«Я всегда бережно хранил его бумаги, потому как понимал: их важно сохранить для истории», — написал Чернышов.
Одно из предсказаний Жириновского касалось судьбы Русского мира. Политик писал, что в 2025 году произойдет его объединение. А к 2040 году свершится воссоединение славянских народов.
«Буду делиться и дальше с подписчиками канала этими уникальными записями Жириновского. Думаю, нам всем нужно изучать их и делать выводы», — заключил Чернышов.
Ранее телеканал «360» сообщил, что на Новодевичьем кладбище в Москве установили надгробный памятник Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация