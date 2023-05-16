Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал предсказание Жириновского о судьбе Русского мира

Жириновский предугадал многие события в мире. Ему удалось предсказать украинский конфликт, кризис в Афганистане из-за движения «Талибан»✱ (признано в РФ террористической организацией), а также масштабное землетрясение в Турции в этом году. Но на этом пророчества политика не закончились.