Аналитики «ВузЭкоФест» выяснили, разбирается ли российская молодежь в теме устойчивого развития

По ее словам, именно вузы являются своеобразными драйверами перемен. Благодаря студенческим и научным сообществами можно максимально просвещать российскую молодежь, созидать и двигаться вперед. В этом году одна из главных тем «ВузЭкоФеста» — внедрение системы эконаставничества в университетах, чтобы эффективно достигать целей в области устойчивого развития, резюмировала специалист.