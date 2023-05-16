Аналитики «ВузЭкоФест» выяснили, разбирается ли российская молодежь в теме устойчивого развития

Почти половина молодых россиян, а именно 46%, плохо ориентируются в теме целей устойчивого развития (ЦУР), еще треть респондентов впервые об этом услышали.
Хорошо разбираются в вопросе лишь 17% опрошенных. Соответствующее исследование аналитики провели в рамках молодежного фестиваля в области устойчивого развития «ВузЭкоФест». Генеральным партнером мероприятия выступает Российский экологический оператор (ППК РЭО).
«Уже девять лет посредством проведения "ВузЭкоФест" мы способствуем интеграции принципов устойчивого развития в деятельность российских, белорусских и других вузов стран ближнего зарубежья, например, Казахстана», — рассказала директор АНО «Территория устойчивого развития» Анастасия Окорочкова.
По ее словам, именно вузы являются своеобразными драйверами перемен. Благодаря студенческим и научным сообществами можно максимально просвещать российскую молодежь, созидать и двигаться вперед. В этом году одна из главных тем «ВузЭкоФеста» — внедрение системы эконаставничества в университетах, чтобы эффективно достигать целей в области устойчивого развития, резюмировала специалист.