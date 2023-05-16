Госдума прекратила полномочия двух скончавшихся 23 апреля депутатов

Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова. Соответствующее заявление появилось в Сети 16 мая.
Известно, что соответствующие политические деятели скончались 23 апреля. Борцов был избран по Липецкому одномандатному избирательному округу №114, а Узденов от Карачаево-Черкесской Республики.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко пресек попытки главы французского государства Эммануэля Макрона заявить о «поражении» России.