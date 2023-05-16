Вице-президент США Харрис: Байдена закидают помидорами во время предвыборной кампании

Американского лидера Джо Байдена и его команду во время предвыборной кампании закидают помидорами. Таким мнением поделилась вице-президент США Камала Харрис.
Байден недавно объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. По словам Харрис, для его команды избирательная кампания окажется весьма непростой.
«Люди будут бросать помидоры, когда мы будем баллотироваться», — сказала политик.
Ранее телеканал «360» сообщил, что американские конгрессмены потребовали от 80-летнего Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности или отказаться от участия в президентской гонке.