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Вице-президент США Харрис: Байдена закидают помидорами во время предвыборной кампании

Политика
Вице-президент США Харрис: Байдена закидают помидорами во время предвыборной кампании

Американского лидера Джо Байдена и его команду во время предвыборной кампании закидают помидорами. Таким мнением поделилась вице-президент США Камала Харрис.

Байден недавно объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. По словам Харрис, для его команды избирательная кампания окажется весьма непростой.

«Люди будут бросать помидоры, когда мы будем баллотироваться», — сказала политик.

Ранее телеканал «360» сообщил, что американские конгрессмены потребовали от 80-летнего Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности или отказаться от участия в президентской гонке.

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