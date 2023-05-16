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Kyodo: МИД КНР призвал иностранные посольства не поддаваться украинской пропаганде

Политика
Kyodo: МИД КНР призвал иностранные посольства не поддаваться украинской пропаганде

МИД Китая обратился к иностранным дипломатическим ведомствам в Пекине с призывом не использовать свои здания для политической пропаганды в поддержку Украины. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники.

По информации агентства, многие посольства выставили национальные флаги Киева с призывом поддержать страну. В связи с этим Министерство иностранных дел КНР уведомило ведомства и международные организации о новых правилах.

Сообщается, что европейские дипломаты негативно восприняли требования Пекина. Пока что никто из них не убрал украинские вывески, пишут в Kyodo.

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