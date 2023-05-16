«Франция пытается выскочить». Колташов объяснил пораженческие слова Макрона о России

Франция пытается маневрировать, чтобы, сохраняя лицо, попытаться как-то договориться с Россией. Именно с этим связано заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы уже потерпела на Украине «стратегическое поражение».
Такое мнение в комментарии «Журналистской правде» высказал политолог Василий Колташов.
«Макрон всегда играет в одну и ту же игру, она называется “кручу верчу, запутать хочу”. Заявления его стоят не очень дорого. Делает он их разные по содержанию в зависимости от обстоятельств. Большая часть этих заявлений не имеет никаких последствий и не отражает действительности», – заявил эксперт.
Так и слова Макрона о якобы «стратегическом поражении» России не отражают действительности. Ведь это у Франции, а не у России нарастает нехватка урана для электростанций и копятся фундаментальные экономические проблемы, напомнил Колташов.
А с другой стороны, отметил эксперт, Макрон мог сделать заявление о «проигрыше» России с тем, чтобы подготовить почву к заключению договоренностей на условиях Москвы.
«Макрон может тут же сделать следующее заявление о том, что раз Россия проиграла, значит можем договориться на ее условиях. И потом подсунуть это своим западным коллегам, причем с таким же лживым лицом, какое обычно у Макрона, когда он говорит такие вещи. Раз Россия “проиграла”, значит вопрос закрыт и давайте договариваться. Только вот, на каких условиях? На условиях Джо Байдена? Нет. То есть, надо попытаться учесть какие-то условия России. Как-то ее перехитрить, но своей публике представить эти переговоры, как результат “поражения” России», – рассуждает политолог о том, что мог задумать Макрон.
Эту партию французский лидер, возможно, пытается разыграть для западного мира. А значит его слова не должны смущать никого в России. Потому что фактически он не мог увидеть ничего, свидетельствующего о поражении России, а вот об обратном свидетельствует множество фактов.
«Он всего на всего произнес слова, необходимые ему для текущего маневра. Макрон маневрирует постоянно, предполагаю, сейчас его маневр такой. Франция в тупике, если с Россией не договориться, будет хуже. Для того чтобы с Россией договориться, нужно сохранить лицо. Для того чтобы сохранить лицо, нужно сказать, что эта будет сделка не о капитуляции Франции и Запада в целом, а это “поражение” России! Все это в духе Макрона», – объяснил Колташов.
Таким образом, слова Макрона являются попыткой устроить так, чтобы Франция могла выскочить из числа проигрывающих стран, а сами терпящие поражение государства перестали быть таковыми и зафиксировали статус-кво.
И если удастся действительно заключить какие-то договоренности о перемирии на Украине и разделе сфер влияния, например, чтобы Россия сохранила контроль над уже занятыми территориями, то это будет преподнесено миру как «победа Запада». И благодаря этому Запад сможет превратить текущее поражение в «успех», считает политолог.