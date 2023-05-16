Дефицит такси может возникнуть в России с 1 сентября

Пользователи такси в России могут столкнуться с дефицитом перевозчиков с 1 сентября. Об этом предупредило Общероссийское объединение пассажиров.
Такое положение дел может сложиться из-за новых требований закона, которые предполагают создание в каждом регионе страны трех реестров — служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Отмечается, что специальные реестры таксистов на сегодня есть только в Москве.
Федеральная государственная информационная система легковых такси будет собирать и обрабатывать сведения, поступающие из региональных реестров. Оператором этих процессов станет Минтранс, передает РБК.
Водителями не смогут становиться люди с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Кроме того, они будут должны заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.