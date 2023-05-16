NYP: в США кассы самообслуживания требуют чаевые на фоне растущей инфляции

В Соединенных Штатах кассы самообслуживания начали требовать с покупателей оплату чаевых в некоторых магазинах. Это оказало еще большее давление на местных жителей, и без того страдающих от высокой инфляции, пишет американская газета New York Post.
По данным издания, кассы самообслуживания, расположенные в кофейнях, пекарнях, аэропортах и фитнес-клубах, просят 20% чаевых от чека с помощью всплывающих подсказок, хотя механические устройства не предполагают взаимодействия клиентов с живыми сотрудниками.
«Такие подсказки — это своего рода эмоциональный шантаж», — посетовал 26-летний Гаррет Бемиллер, у которого терминал выпрашивал чаевые в размере от 10% до 20% после покупки воды за шесть долларов в аэропорту.
Владельцы бизнеса заверили, что такие нововведения совершенно не обязательны к исполнению — они лишь позволят повысить заработную плату персонала, поскольку полученные «чаевые» будут равномерно распределены между всеми сотрудниками.
Однако американцы усомнились в том, что дополнительные средства достигнут своих адресатов. Скептически к новым правилам отнеслись и эксперты, напомнившие, что в законе США о справедливых условиях труда защита работников, получающих чаевые, не распространяется на автоматы.