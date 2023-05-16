Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о нарушениях в ходе работ на намыве В. О.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушений правил охраны окружающей среды в ходе строительных работ на намыве Васильевского острова в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее заместитель прокурора Северной столицы Валерий Узляков отменил возбуждение уголовного дела о превышении полномочий работниками ЧОП, которые не пропустили Бастрыкина на место проведения работ.
Напомним, 5 мая в СК сообщили, что с 2022 года сотрудники ГК ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» нарушают законодательство при создании намыва. Их действия могут привести к тяжким последствиям для окружающей среды, а также причинить вред местным жителям.