Баранец раскрыл тактику ВС РФ, превращающую ЗРК Patriot в легкую добычу для «Кинжалов»

Российские военные при ударах по военным объектам на Украине используют прием, с помощью которого уничтожают средства противовоздушной обороны, рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.
По его словам, ВС РФ задействовали выработанную в ходе спецоперации тактику для поражения зенитных ракетных комплексов Patriot ракетами «Кинжал». Сначала бойцы выпускают беспилотники, а украинские радары начинают работать по целям, таким образом обнаруживая себя.
«Дальше мы запускаем "бутерброд": противолокационная ракета, вырубающая украинские радары. А когда небо очистилось, когда заглохли и "ослепли" украинские РЛС, идут их величества "Калибры" и "Кинжалы" – туда, куда им назначено полетным заданием», — добавил Баранец.
Кроме того, он вспомнил о поражении склада с боеприпасами ВСУ в Хмельницком, что также стало успехом российской армии. По его словам, там находились ракеты для ЗРК Patriot и переданные Британией крылатые ракеты Storm Shadow.