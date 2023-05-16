Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная не узнает членов семьи

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» перестала узнавать родственников.
Светличная, которой 15 мая исполнилось 83 года, перестала выходить на связь. Кроме этого, молчат и ее родственники.
Примечательно, что еще в прошлый юбилей актриса перестала узнавать членов своей семьи, а также забыла свой возраст. Позже выяснилось, что она находится в психиатрической больнице из-за болезни Альцгеймера, пишет BLITZ+.
Напомним, Светличная родилась в Армении. После окончания института в 1963 году она стала актрисой Театра-студии киноактера.