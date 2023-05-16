TMZ: солист группы Village People попросил Трампа не копировать их образ и песни

Инцидент произошел в резиденции экс-президента США, в которой проходило некое мероприятие. В Сети распространилось видео, как на сцене выступали пародисты, имитируя группу Village People и исполняя их песни. По словам журналистов, это музыканты не давали право на использование своего образа.