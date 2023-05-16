TMZ: солист группы Village People попросил Трампа не копировать их образ и песни

Солист американской музыкальной группы Village People Виктор Уиллис обратился к бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу с просьбой не копировать их песни и образ. Об этом сообщает информационный портал TMZ.
Инцидент произошел в резиденции экс-президента США, в которой проходило некое мероприятие. В Сети распространилось видео, как на сцене выступали пародисты, имитируя группу Village People и исполняя их песни. По словам журналистов, это музыканты не давали право на использование своего образа.
«Уиллис теперь требует, чтобы Трамп в дальнейшем прекратил использовать образы и музыку (группы. – Прим. ред.), и грозит подать в суд, если Трамп и его (предвыборная) кампания не подчинятся», — сказано в статье.
Ранее спецпрокурор США Джон Даррем заявил, что у разведки отсутствовали доказательства о связях Трампа с Россией. Подробности передает «360».