Эксперты ожидают роста экономики Центральной Азии на 5% в 2023 году

Экономики центральноазиатских стран будут расти существенно быстрее российской, не исключают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
По данным аналитиков, ВВП государств Центральной Азии повысится в среднем на 5% в текущем году и в 2024-м, а экономика РФ сократится на 1,5% к концу 2023 года и вырастет в следующем на 1%.
Такая тенденция связана с релокацией российских граждан и компаний в центральноазиатский регион. Например, в Казахстан приехало более 15 тыс. компаний из РФ, что в два раза больше, чем годом ранее, отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.