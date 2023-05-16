Патриарх Кирилл назвал историческим решение о передаче иконы «Троица» РПЦ

Священнослужитель поблагодарил президента России Владимира Путина, а также всех участников процесса. Он направил обращение руководителю администрации главы государства Антону Вайно с предложением доставить икону из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя на две недели на праздник Святой Троицы, который отмечается 4 июня.