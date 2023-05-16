Патриарх Кирилл назвал историческим решение о передаче иконы «Троица» РПЦ

Решение о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви высоко оценил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, российские православные верующие могли только мечтать о возвращении иконы. Теперь прихожане смогут молиться перед святыней.
«Президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви», — приводит слова патриарха ТАСС.
Священнослужитель поблагодарил президента России Владимира Путина, а также всех участников процесса. Он направил обращение руководителю администрации главы государства Антону Вайно с предложением доставить икону из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя на две недели на праздник Святой Троицы, который отмечается 4 июня.