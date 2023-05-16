Пригожин назвал Соболева «недальновидным» после отказа комментировать конфликт с ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на отказ российского парламентария Виктора Соболева комментировать конфликт с «музыкантами». По мнению предпринимателя, депутат является недальновидным человеком.
Ранее генерал-лейтенант заявил, что «оркестр» — это незаконное вооруженное формирование. Однако позже в беседе с журналистами комментировать этот конфликт с «музыкантами» политик отказался. Пригожин в рамках общения с авторами Telegram-канала Shot высказал свое мнение на этот счет.
«Я думаю, что он просто не патриот и недальновидный человек», — сказал предприниматель.
Стоит отметить, что Соболев также пригрозил мобилизованным россиянам, которые захотят вступить в ряды ЧВК «Вагнер», уголовным наказанием в виде 15 лет лишения свободы. В ответ основатель формирования заявил, что депутата необходимо проверить на «антироссийскую дизентерию». По мнению Пригожина, этот человек просто позорит слово «генерал».