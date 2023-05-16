Пригожин назвал Соболева «недальновидным» после отказа комментировать конфликт с ЧВК «Вагнер»

Ранее генерал-лейтенант заявил, что «оркестр» — это незаконное вооруженное формирование. Однако позже в беседе с журналистами комментировать этот конфликт с «музыкантами» политик отказался. Пригожин в рамках общения с авторами Telegram-канала Shot высказал свое мнение на этот счет.