Военный эксперт Леонков раскрыл последствия выхода России из ДОВСЕ

Расторжение российской стороной Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вызвано многими объективными обстоятельствами, поскольку предполагаемый изначально баланс сил и порядок размещения вооружений вдоль границ России был много раз нарушен. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Сидеть и ждать, когда НАТО окажется где-нибудь в пределах Подмосковья, никто не собирался. Во-вторых, если мы руководствуемся этим договором, то, например, после вступления Финляндии в Альянс мы не имели право размещать новые подразделения вдоль финской границы, поэтому ДОВСЕ как таковой себя изжил», — объяснил собеседник издания.
«Устаревший» договор
Во вторник, 16 мая, депутаты Госдумы приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 10 мая. Вместе с выходом из ДОВСЕ автоматически аннулируется действие некоторых связанных с ним международных соглашений.
Как указано в пояснительной записке, США и союзники проводят линию на военную конфронтацию с РФ, что в свою очередь грозит катастрофическими последствиями. Также отмечается, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО.
Документ был подписан в Париже в 1990 году 22 странами, он вводил ограничения на численность военной техники. Девять лет спустя на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле лишь четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина — ратифицировали обновленный вариант соглашения.
Ни одна из стран НАТО не утвердила изменения, поэтому договор так и не вступил в силу. В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ до тех пор, пока члены Североатлантического альянса «не начнут добросовестно» его выполнять.
«Туда ему и дорога»
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Парламентской газете» подчеркнул, что Москва не вернется к выполнению договора, поскольку это идет вразрез с интересами национальной безопасности.
«Отказ Хельсинки и Стокгольма от неприсоединения к военным союзам, прием Финляндии в Альянс и воплощенная в соответствующем соглашении реальная перспектива появления американских войск на финской территории, то есть на нашей границе, причем вне ограничений по ДОВСЕ — лишили нас возможности и дальше оставаться в договоре», — объяснил Рябков.
Теперь для защиты национальных интересов Россия может размещать оружие там, где посчитает нужным, в том числе на территории российской части Европы, обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Туда ему [ДОВСЕ] и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007-м. <...> И конечно, будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — предупредил политик в своем Telegram-канале.
Последствия для России
В ближайшей перспективе, по оценке Леонкова, новый договор подписан не будет — это практически невозможно. В текущей геополитической обстановке говорить о балансе сил с Европой, которая фактически готовится к прямому конфликту с Россией, совсем не приходится, полагает военный эксперт.
«[Денонсацией договора] Россия укрепляет свою оборону: вырастет армия, вооружение, мы разместим вооружение на той территории, где хотим и сколько хотим, что естественно, положительным образом скажется на обороноспособности и безопасности страны», — подытожил редактор журнала «Арсенал Отечества».
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал решение России денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе абсолютно правильным. Последуют ли за выходом из ДОВСЕ кардинальные изменения — читайте в материале «Политики Сегодня».