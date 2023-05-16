Военный эксперт Леонков раскрыл последствия выхода России из ДОВСЕ

Документ был подписан в Париже в 1990 году 22 странами, он вводил ограничения на численность военной техники. Девять лет спустя на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле лишь четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина — ратифицировали обновленный вариант соглашения.