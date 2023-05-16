«Прикрытие 24 часа в сутки». Леонков рассказал о «фишках» новейшего ЗРК «Птицелов»

Объясняя, чем данная разработка выгодно отличается от аналогов, Алексей Леонков напомнил, что в состав Воздушно-десантных войск в качестве средства противовоздушной обороны обычно включают переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). При этом в состав каждого подразделения включены операторы ПЗРК.