«Прикрытие 24 часа в сутки». Леонков рассказал о «фишках» новейшего ЗРК «Птицелов»

Новый зенитный ракетный комплекс «Птицелов», разработанный госкорпорацией «Ростех», сможет обеспечивать прикрытие бойцов Воздушно-десантных войск в круглосуточном режиме.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Ранее входящий в государственную корпорацию «Ростех» холдинг «Высокоточный комплексы» отчитался о завершении разработки предназначенного для ВДВ зенитного ракетного комплекса «Птицелов».
Объясняя, чем данная разработка выгодно отличается от аналогов, Алексей Леонков напомнил, что в состав Воздушно-десантных войск в качестве средства противовоздушной обороны обычно включают переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). При этом в состав каждого подразделения включены операторы ПЗРК.
Высадка десанта, по словам эксперта, всегда проводится в сопровождении противовоздушного комплекса.
«Однако ПЗРК не может обеспечить 24-часовой контроль за воздушным пространством, чисто исходя из физических возможностей оператора. Второе – ПЗРК нужен дополнительный обзор воздушного пространства для выдачи целеуказания, у него есть ограничение по поражению воздушных целей, – объяснил Леонков. – Чтобы решить эту задачу, была организована работа по созданию ЗРК "Птицелов" на таком предприятии, как "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана", оно входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы"».
Разработчики «Птицелова» в итоге создали ЗРК на основе уже известного комплекса «Сосна-Р 9М340».
Зенитный ракетный комплекс «Птицелов», который работает в оптико-электронном диапазоне и способен нести 12 управляемых зенитных ракет, был размещен на шасси БМД-4. Десантирование комплекса производится при помощи парашюта.
«В отличие от ПЗРК, который может сбивать цели на расстоянии порядка 4 километра, "Птицелов" может сбивать цели на дальности порядка 10 километров, причем выше, чем ПЗРК. Переносной зенитный ракетный комплекс сбивает на высоте 3,5 километра, а ЗРК – на высоте до 5 километров. Площадь покрытия ЗРК "Птицелов" составляет порядка 100 квадратных километров», – рассказал военный эксперт.
Таким образом, объяснил Леонков, новые комплексы смогут в круглосуточном режиме обеспечивать прикрытие десантников, выполняющих поставленную перед ними боевую задачу.