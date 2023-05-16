«Безусловно, я передам тело»: Пригожин высказался о ситуации с погибшим в Бахмуте гражданином США

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с погибшим в Бахмуте (Артемовске) гражданином США. Он заявил, что передаст тело убитого в зоне СВО американца на родину.
Пригожин подчеркнул, что выполнит свое обещание. Он с иронией отметил, что сделает это через начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) Кирилла Буданова.
«Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. Будем работать жестко, "в рамках закона", я бы так сказал», — заявил бизнесмен.
Ранее Пригожин иронично ответил на новую статью The Washington Post, в которой указывалось на «связи» основателя «оркестра» с украинской стороной. По словам предпринимателя, WP может пытаться дискредитировать его столько, на сколько у СМИ хватит сил.