Казахстанские власти сообщили о переговорах по строительству газопровода в Китай

Казахстан и РФ находятся в состоянии переговоров по строительству газопровода для поставок топлива в КНР. Такое заявление сделал казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Министр отметил, что маршрут магистрали предварительно согласован, и сейчас власти стран обговаривают условия прокладки трубопровода. При этом срок исполнения проекта пока что остается неопределенным.
Саткалиев ранее отмечал, что на сегодняшний день идет обсуждение вопроса поставок российского газа в Узбекистан.
К тому же в прошлом месяце министр заявил об окончании переговоров между компанией QazaqGaz и «Газпромом» о газификации северных и восточных субъектов Казахстана.