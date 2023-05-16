Ведущий Соловьев предложил новое наказание для иноагентов Галкина и Земфиры

Российский тележурналист Владимир Соловьев одобрительно отреагировал на попытки некоторых эстрадных звезд оспорить статус иноагента. Вот только наказать их ведущий предложил еще более сурово.
Недавно признанные после начала спецоперации иностранными агентами юморист Максим Галкин✱, исполнительница Земфира✱ и ряд других медиаперсон обратились в судебные инстанции с просьбой вычеркнуть их из соответствующего перечня.
Ведущий в эфире «Соловьев Live» сказал, что поддерживает решение сбежавших за пределы страны личностей, вот только наказать их надо еще более жестко. В частности, журналист предложил привлечь иноагентов по другой статье.
«Я считаю, что необходимо снять с них статус иностранных агентов – и судить их по статье "Измена родине". Они предатели! И должны проходить по другой статье. Никакие они не иноагенты – они подонки», — сказал он.
Ранее юрист Василий Воробьев, комментируя намерения ряда личностей оспорить статус иноагента, сказал, что положительной практики в этом вопросе на данный момент не существует. Об этом говорится в материале телеканала «360».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами