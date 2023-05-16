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Володин описал прекрасный мир будущего без Макрона, Шольца и Зеленского

Политика
Володин описал прекрасный мир будущего без Макрона, Шольца и Зеленского

Прекрасный мир будущего начнется, когда закончится политический век современных лидеров Франции, США, Украины и Германии. Такой сценарий описал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он объяснил, что карьера Эммануэля Макрона, Джо Байдена, Владимира Зеленского и Олафа Шольца подходит к концу, а эти политики являются людьми из прошлого.

«Их не будет в будущем прекрасном мире... Им этого не простят их собственные же граждане. И вы увидите, что их век политический недолог. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд», — пригрозил политик.

Володин добавил, что эти главы государств конфликтами отвлекают избирателей от внутренних проблем.

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