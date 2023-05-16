Глава ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров

Официальная Москва во главе с российским президентом Владимиром Путиным и руководитель киевского режима Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такой оценкой ситуации 16 мая поделился южноафриканский лидер Сирил Рамафоса.
Он отметил, что предложил конфликтующим между собой коллегам инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Об этом Рамафоса сообщил на пресс-конференции с главой сингапурского правительства Ли Сяньлуном.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разложил по полочкам вопрос насчет того, кто должен найти способы решения кризисной ситуации, сложившейся в последнее время на международной арене. По его словам, выход должны искать не белорусы и не россияне.