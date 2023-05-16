Глава ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров

Он отметил, что предложил конфликтующим между собой коллегам инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Об этом Рамафоса сообщил на пресс-конференции с главой сингапурского правительства Ли Сяньлуном.