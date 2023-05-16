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Журналист Лукьянов объяснил нежелание Средней Азии поддерживать санкции против России

Политика
Журналист Лукьянов объяснил нежелание Средней Азии поддерживать санкции против России

Страны Средней Азии, вероятно, не станут присоединяться к санкциям против России из-за их вреда. Таким мнением поделился директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

В беседе с РИА Новости журналист отметил, что среднеазиатские государства пытаются лавировать между Россией и Западом, обещая не помогать Москве в обходе рестрикций.

«Мое мнение: они на санкции, скорее всего, не пойдут, потому что санкции им чрезвычайно пагубны. Степень взаимной зависимости экономик (Средней Азии и России. — Прим. ред.) нарастает», — подчеркнул Лукьянов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин допустил поддержку некоторыми странами Центральной Азии санкций Запада против России.

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