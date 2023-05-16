Зозуля набросился на Шевченко из-за просмотра матча Лиги чемпионов вместе с Джоковичем

Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля резко высказался о бывшем главном тренере национальной команды Андрее Шевченко. Нападающему испанского клуба «Райо Махадаонда» не понравилось, что наставник сидел рядом с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Известно, что Джокович имеет активную пророссийскую позицию. Несмотря на это, Шевченко нашел место рядом с теннисистом во время игры «Милан» — «Интер», из-за чего Зозуля набросился на украинского тренера.
«Знал ли Шевченко, что cидит рядом c cербcким тенниcиcтом Новаком Джоковичем? Знал ли он, что cерб и его отец, как бы это cказать помягче, активные руcофилы? Знал ли он, что Новак Джокович за возвращение cпортcменов из РФ и РБ в cпорт? Очевидно, что знал», — написал экс-футболист сборной Украины на своей странице в соцсети.
В первом полуфинальном матче ЛЧ победу одержал «Милан» со счетом 2:0. Гол в ворота соперника отправили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.