Юрист Воробьев оценил вероятность снятия статуса иноагента со Слепакова и Варламова

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал, смогут ли комик Семен Слепаков✱ и журналист Илья Варламов✱ (признаны иностранными агентами в РФ) снять с себя ненавистный статус.
По словам эксперта, положительной практики по снятию статуса иноагента не существует. Кроме этого, из-за подробных критериев в федеральном законодательстве сложно найти обстоятельства, при которых можно признать решение ошибочным.
«На данный момент перспективы подачи таких исков, мягко говоря, не очень радужные, то есть маловероятно, что кто-то что-то сможет оспорить», — объяснил юрист «360».
Слепаков и Варламов не единственные, кто потребовал снять с них статус иноагента. Так же поступили признанные иностранными агентами в России рок-певица Земфира✱, шоумен Максим Галкин✱ и телеведущая Анна Монгайт✱.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами