Жителя Дагестана осудили на 12 лет за подготовку к теракту в Ставрополе

Ростовский суд вынес приговор жителю Дагестана, который являлся участником международной террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещена в России). Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Установлено, что в октябре 2021 года фигурант, находясь в Ставрополе, принял присягу на верность руководителю ИГ✱. Впоследствии злоумышленник планировал устроить теракт в городе путем подрыва объекта транспортной инфраструктуры.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация