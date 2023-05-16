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Жителя Дагестана осудили на 12 лет за подготовку к теракту в Ставрополе

Происшествия
Жителя Дагестана осудили на 12 лет за подготовку к теракту в Ставрополе

Ростовский суд вынес приговор жителю Дагестана, который являлся участником международной террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещена в России). Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Установлено, что в октябре 2021 года фигурант, находясь в Ставрополе, принял присягу на верность руководителю ИГ✱. Впоследствии злоумышленник планировал устроить теракт в городе путем подрыва объекта транспортной инфраструктуры.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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