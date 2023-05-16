Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении теплоэлектростанции

Одна из теплоэлектростанций на Украине оказалась повреждена в понедельник, 15 мая. Об этом сообщили в местном энергохолдинге ДТЭК.
Согласно данным компании, пострадало оборудование, установленное на теплоэлектростанции. Ремонтные бригады и энергетики уже приступили к ликвидации последствий.
«Вечером 15 мая опять пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В энергохолдинге не стали уточнять, о какой именно теплоэлектростанции идет речь, а также там не раскрыли регион, где она расположена. Напомним, что минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.