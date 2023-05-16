«Бешенство только приветствуется» – Пригожин о штурме Бахмута и сопротивлении ВСУ

Редакция издания URA.RU поинтересовалась у бизнесмена о тяжелом положении украинской армии в Бахмуте, которая не может одержать верх ни в одном из сражений с ЧВК «Вагнер». Бизнесмен ответил, действительно ли «оркестр» продолжает успешно штурмовать город.