«Бешенство только приветствуется» – Пригожин о штурме Бахмута и сопротивлении ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слова украинского военнослужащего о том, что «музыканты» штурмуют позиции Вооруженных сил Украины в Бахмуте (Артемовске) «как бешеные».
Редакция издания URA.RU поинтересовалась у бизнесмена о тяжелом положении украинской армии в Бахмуте, которая не может одержать верх ни в одном из сражений с ЧВК «Вагнер». Бизнесмен ответил, действительно ли «оркестр» продолжает успешно штурмовать город.
«Не совсем понятен вопрос, кто бешеный, а кто не бешеный. ЧВК "Вагнер" продвигается в Бахмуте и берет территории под контроль. Лучше "бешеный", чем "импотентный". Поэтому самое страшное в войне — это когда у военачальников тяжелая импотенция. А бешенство — оно только приветствуется», — подчеркнул Пригожин в аудиокомментарии, который опубликовала его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин продемонстрировал продвижение «музыкантов» на карте. Как утверждает основатель «оркестра», под контролем ВСУ осталось несколько объектов на окраине города и кусок частного сектора на юго-западе.