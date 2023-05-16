AP: Совет Европы планирует привлечь Россию к ответственности за конфликт на Украине

Участники саммита Совета Европы (СЕ) в Исландии 16 и 17 мая обсудят возможность привлечения России к ответственности за конфликт на Украине. Об этом информирует агентство Associated Press (AP).
Лидеры стран СЕ планируют проработать вопрос создания реестра, в который попадут якобы случаи ущерба, причиненного Украине во время СВО.
«Реестр — лишь одна из ряда международных инициатив, созданных для обеспечения ответственности за преступления, совершенные на Украине», — цитирует премьер-министра Великобритании Риши Сунака AP.
Спецоперация началась в феврале 2022 года. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал СВО вынужденной мерой.