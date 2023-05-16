NetEase: у России есть способ надавить на самое больное место Польши

Если Россия хочет добиться от Польши уважения, ей придется проявить решительность в демонстрации своей военной силы, так как это единственное, что может произвести впечатление на Варшаву.
Такое мнение высказывают авторы китайского аналитического издания NetEase. Перевод публикации на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как напоминают китайские аналитики, Польша в своей истории уже испытала несколько позорных поражений, к которым привела ее же собственная агрессивная политика по отношению к соседям. Но политики в Варшаве не вынесли из произошедшего никакого опыта и сейчас используют любой повод, чтобы устроить очередную провокацию против Москвы. А после начала украинского кризиса польские провокации в адрес РФ приобрели особенно опасный характер.
Польша, помимо поставок военной техники и оружия на Украину, не раз пыталась обвинить Россию в военной агрессии против себя. Так, например, осенью 2022 года, когда на территории Польши рухнула украинская ракета, Варшава поспешила возложить ответственность за произошедшее на Россию.
Вдобавок польские военные самолеты начали все чаще появляться в небе над Черным морем. Так недавно самолет L410 Turbolet польских ВВС был перехвачен российским истребителем Су-35, что вызвало резкое недовольство Варшавы.
«Польской стороне это совсем не понравилось, потому она изменила название российского эксклава Калининград на Крулевец, что возмутило Россию, поэтому российская сторона решительно предприняла действия по разрыву соглашения о сотрудничестве в области науки с Польшей», – рассказывают авторы NetEase.
Однако эта мера едва ли произведет впечатление на поляков, ведь между Варшавой и Москвой и так осталось очень мало областей, в которых бы по-прежнему велось сотрудничество. К тому же Польша перестала соблюдать данное соглашение еще в прошлом году, поэтому его разрыв Москвой не окажет никакого вразумительного эффекта.
Но у России, уверены китайские аналитики, все же есть способ достучаться до Варшавы и заставить ее соблюдать приличия. Ведь единственное, что действительно вызывает у польских властей сильный стран – это российская армия. И поэтому Варшава прикладывает серьезные усилия по укреплению своей армии и защите границ.
«Если Россия хочет заставить себя уважать, она должна быть безжалостна в сфере, которую Польша больше всего боится, то есть в военной сфере», – считают эксперты.
Польша, подчеркивается в публикации, находится в опасном положении, так как на ее территорию могут свободно залетать ракеты с Украины. И Варшаву при мысли, что она также беззащитна и перед российскими ракетами, охватывает настоящая паника.
Примером этому служит сообщение о том, что вблизи от города Быдгощ были обнаружены обломки упавшей якобы российской ракеты X-55. Новость об этом впервые была опубликована в апреле. Позже польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, рассказал, что военным о падении этой ракеты стало известно еще в декабре, но ему об этом доложили лишь в конце апреля.
«То, что военные не сообщили об этом, разозлило польского премьер-министра. Этот инцидент еще раз показал, что границы Польши становятся все менее безопасными», – подчеркивается в статье.
Таким образом, Россия должна осознать, что Польша боится только применения силы в свой адрес, и вразумить ее можно будет только, исходя из этого аспекта, заключают китайские эксперты.