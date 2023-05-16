Как напоминают китайские аналитики, Польша в своей истории уже испытала несколько позорных поражений, к которым привела ее же собственная агрессивная политика по отношению к соседям. Но политики в Варшаве не вынесли из произошедшего никакого опыта и сейчас используют любой повод, чтобы устроить очередную провокацию против Москвы. А после начала украинского кризиса польские провокации в адрес РФ приобрели особенно опасный характер.