Медведев рассказал, как денонсация ДОВСЕ сыграет России на руку

Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) позволит России нарастить производство оружия. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что ДОВСЕ утратил для России свое значение еще в 2007 году, когда президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия документа.
«Но теперь <...> нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы. И конечно, будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Госдума 16 мая денонсировала ДОВСЕ. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что этот шаг станет сигналом Западу о его недоговороспособности как партнера.