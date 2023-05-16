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ЦБ: сумма разблокированных активов инвесторов из России составила около 3 млн рублей

Экономика
ЦБ: сумма разблокированных активов инвесторов из России составила около 3 млн рублей

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что меры, предпринятые российскими властями, например принудительная конвертация депозитарных расписок, позволили восстановить права инвесторов из России на активы, общая стоимость которых составляет около 3 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, для возвращения прав российским инвесторам было сделано многое, включая автоматическую принудительную конвертацию депозитарных расписок, замещающие облигации и принудительный перевод учета прав в учетную инфраструктуру РФ.

В результате права инвесторов были восстановлены в объеме примерно 3 триллионов рублей, то есть на достаточно крупную сумму. Однако часть активов все равно остается замороженной, добавила глава ЦБ РФ.

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