РИА Новости: турецкий выбор вступит в силу через две недели

Жители Турции сделали свой выбор в пользу действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет обозреватель Петр Акопов.
По мнению автора РИА Новости, результат голосования на выборах главы государства был очевиден. Однако туркам придется подождать две недели, пока он вступит в силу, пояснил он.
«Победителя предсказать несложно — Реджеп Тайип Эрдоган, которому для победы в первом туре не хватило пол процента голосов, в итоге сохранит свою должность», — выразил уверенность журналист.
Ранее ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов в стране на 28 мая. Подробности передает телеканал «360».