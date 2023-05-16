FT: США и Евросоюз укрепляют координацию по санкционной политике

Американское руководство и лидеры Евросоюза укрепляют координацию по ограничительным мерам, введенным в отношении России и других государств. Такой информацией поделились журналисты Financial Times.
Как пишут авторы издания, Белый дом и Брюссель собираются и дальше использовать санкционное давление в отношении неугодных стран, чтобы добиться совместных целей на геополитической арене.
«Решение усилить техническую координацию по санкциям отражает признание в Вашингтоне и Брюсселе, что им нужна более совершенная система на постоянной основе», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что новые санкции против Москвы ограничат транзит товаров через Россию. Об этом рассказали авторы телеканала «360».