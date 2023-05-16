Американские политики попали в ловушку России, вводя все новые санкции в отношении Москвы, которые коснулись и президента РФ Владимира Путина. Таким мнением поделилось китайское издание Sohu. Статью пересказывает «ПолитРоссия».
Запад рассчитывал, что многочисленные санкции ослабят Россию, и даже лишили президента страны Владимира Путина черного пояса по тхэквондо. РФ не смогла простить такого оскорбления, пошутил автор статьи, поэтому США не смогли победить Москву в экономической войне — и рост российской экономики в 2023 году составит 2% по прогнозам МВФ, в то время как американский финсектор рушится.
Увязание Соединенных Штатов на Украине больше всего влияет на ухудшение ситуации. У американских политиков есть только два пути: либо признать свой проигрыш перед РФ и отказаться от помощи киевскому режиму, либо продолжить поддержку Украины и потерять свое мировое влияние.