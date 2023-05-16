Лишение Путина черного пояса по тхэквондо загнало США в ловушку России

Запад рассчитывал, что многочисленные санкции ослабят Россию, и даже лишили президента страны Владимира Путина черного пояса по тхэквондо. РФ не смогла простить такого оскорбления, пошутил автор статьи, поэтому США не смогли победить Москву в экономической войне — и рост российской экономики в 2023 году составит 2% по прогнозам МВФ, в то время как американский финсектор рушится.