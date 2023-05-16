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Песков назвал уткой слухи о запрете чиновникам покидать должности в период СВО

Политика
Песков назвал уткой слухи о запрете чиновникам покидать должности в период СВО

Информация о том, что госслужащим нельзя складывать свои полномочия и уходить с занимаемых постов во время спецоперации, не соответствует действительности. С таким утверждением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стали распространяться слухи о том, что о соответствующем запрете якобы сказано в неком указании. Песков в ходе разговора с сотрудниками СМИ назвал эти сведения фейком.

«Нет, я не могу это подтвердить. Это "утка", просто обычная "утка"», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Однако много вопросов остаются открытыми, уточнил он.

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