Тихановская готовит «перехват власти» в Белоруссии на фоне слухов о болезни Лукашенко

Эксперт Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин считает, что Тихановская может провозглашать все, что угодно, ведь это «не более чем отчет» перед Западом. По мнению собеседника «ПС», общественный деятель и ее призывы не окажут никакого влияния на события в Белоруссии.