Тихановская готовит «перехват власти» в Белоруссии на фоне слухов о болезни Лукашенко

Пока западная пресса продолжает муссировать слухи о якобы болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко, в медийном поле вновь активизировалась забытая всеми оппозиция в лице Светланы Тихановской, которая в августе 2020 года бежала из республики в ЕС.
Накануне бывший кандидат на пост главы государства призвала сторонников «быть готовыми» ухватиться за любой шанс, чтобы превратить Белоруссию в «демократическую страну». Международное сообщество должно действовать «на опережение и быстро», убеждена политик.
«Ходит много слухов о здоровье диктатора Лукашенко. Мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию. Чтобы поставить Беларусь на путь демократии и предотвратить вмешательство России», — написала Тихановская в Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
Как сообщает агентство Reuters, советник Тихановской Франак Вячорка предупредил, что оппозиция работает над совместным планом действий «с демократическими силами» на случай, «когда что-то случится». Правда, конкретных деталей помощник не привел.
Тем временем Лукашенко, который отсутствовал в медиаполе несколько дней, 15 мая прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Политик заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Распространившиеся прежде слухи о серьезном недомогании, как и очередной выпад Тихановской, белорусский лидер комментировать не стал.
Эксперт Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин считает, что Тихановская может провозглашать все, что угодно, ведь это «не более чем отчет» перед Западом. По мнению собеседника «ПС», общественный деятель и ее призывы не окажут никакого влияния на события в Белоруссии.
«Провал попытки госпереворота в 2020 году поставил на этой публике жирный крест, сейчас они не более чем сбитые летчики и нужны Западу исключительно для того, чтобы демонстрировать самим себе, что существует некая реальная оппозиция Лукашенко, и эта оппозиция того и гляди придет к власти», — отметил Шишкин.
Эксперт полагает, что Запад продолжит поддерживать Тихановскую, но никаких реальных оппозиционеров, которые могли бы повлиять на политическую обстановку в Белоруссии, в распоряжении западных сил нет.
Политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев согласился с тем, что Тихановская не найдет поддержки в Минске, поскольку каких-либо сторонников в республике у нее не осталось.
«Тихановская никакого основания планировать перехват власти не имеет, призывать сторонников — их у нее нет, вся оппозиция выехала в 2020, 2021 годах и находится в эмиграции. <...> Ее ненавидят потому, что считают предателем», — заявил собеседник «ПС».
В 2020 году «несчастная девчонка» Тихановская выдвинула свою кандидатуру для участия в президентских выборах. После оглушительного проигрыша (10,1% против 80,1% у Лукашенко) она спешно покинула страну.
Бывший кандидат на высший пост до сих пор не может смириться с результатами голосования и периодически напоминает о себе, в частности заявлениями о якобы украденной победе.
Ранее «Политика Сегодня» Тихановская в статье для Politico сравнила Белоруссию с Северной Кореей, только «в самом сердце Европы». Политолог Сергей Маркелов заявил, что она является частью политического проекта против России. Подробности — в нашем материале.