Пользователи Сети назвали плохим знаком падение награды Карла Великого перед Зеленским

Недавно глава киевского режима совершил официальный визит в ФРГ, где сначала провел переговоры с местным руководством, а затем получил премию имени Карла Великого. Зеленский вновь предстал перед публикой в своей излюбленной повседневной одежде, чем изрядно разозлил комментаторов в Сети.