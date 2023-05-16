Пользователи Сети назвали плохим знаком падение награды Карла Великого перед Зеленским

Неприятный конфуз, который случился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Германии, грозит его стране серьезными проблемами. Такое страшное пророчество в выступлении политика увидели пользователи интернет-пространства.
Недавно глава киевского режима совершил официальный визит в ФРГ, где сначала провел переговоры с местным руководством, а затем получил премию имени Карла Великого. Зеленский вновь предстал перед публикой в своей излюбленной повседневной одежде, чем изрядно разозлил комментаторов в Сети.
Однако юзеры всемирной паутины не только обрушились с критикой на президента Украины за его внешний вид, но и спрогнозировали ему неприятности. Как пишут «Народные Новости», пророческим знаком стало падение награды на пол.
«Упала эта награда у Зеленского прямо со стола. Ох не к добру. Это плохой для него знак», — написал пользователь.
«После возмутительного выступления в Ахене на Зеленском поставят крест», — отметил еще один.
Ранее сообщалось, что итальянские власти устроили день пропаганды во время визита Зеленского в Рим. Об этом рассказал телеканал «360».