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Ведущий Норкин высмеял Галкина и Земфиру за попытку оспорить статус иноагента

Общество
Ведущий Норкин высмеял Галкина и Земфиру за попытку оспорить статус иноагента

Тележурналист Андрей Норкин поднял на смех отечественных звезд эстрады, которые пытаются снять с себя статус иноагента. Ироничный комментарий по этому поводу ведущий дал в эфире передачи «Места встречи».

Речь, в частности, идет о юмористе Максиме Галкине✱ и исполнительнице Земфире✱, которые после начала российской спецоперации на Украине были признаны в РФ иностранными агентами. Поводом для включения их в такой список стали публичные выступления с осуждением СВО и критикой в адрес Москвы, а также сбор финансовых средств для киевского режима и украинской армии.

Однако недавно сбежавшие из страны медиаперсоны обратились в судебные инстанции и попытались оспорить статус иноагента. Вот только подобные выходки вызвали у Норкина лишь смех и иронию.

«Это была рубрика "Жизнь замечательных людей". Один другого лучше – из перечисленных», — сказал он в эфире НТВ.

Ранее певец Семен Слепаков✱ и блогер Илья Варламов✱ также обратились в суд, чтобы с них сняли статус иноагента. Об этом рассказали журналисты телеканала «360».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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