Ведущий Норкин высмеял Галкина и Земфиру за попытку оспорить статус иноагента

Речь, в частности, идет о юмористе Максиме Галкине✱ и исполнительнице Земфире✱, которые после начала российской спецоперации на Украине были признаны в РФ иностранными агентами. Поводом для включения их в такой список стали публичные выступления с осуждением СВО и критикой в адрес Москвы, а также сбор финансовых средств для киевского режима и украинской армии.