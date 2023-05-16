Ведущий Норкин высмеял Галкина и Земфиру за попытку оспорить статус иноагента

Тележурналист Андрей Норкин поднял на смех отечественных звезд эстрады, которые пытаются снять с себя статус иноагента. Ироничный комментарий по этому поводу ведущий дал в эфире передачи «Места встречи».
Речь, в частности, идет о юмористе Максиме Галкине✱ и исполнительнице Земфире✱, которые после начала российской спецоперации на Украине были признаны в РФ иностранными агентами. Поводом для включения их в такой список стали публичные выступления с осуждением СВО и критикой в адрес Москвы, а также сбор финансовых средств для киевского режима и украинской армии.
Однако недавно сбежавшие из страны медиаперсоны обратились в судебные инстанции и попытались оспорить статус иноагента. Вот только подобные выходки вызвали у Норкина лишь смех и иронию.
«Это была рубрика "Жизнь замечательных людей". Один другого лучше – из перечисленных», — сказал он в эфире НТВ.
Ранее певец Семен Слепаков✱ и блогер Илья Варламов✱ также обратились в суд, чтобы с них сняли статус иноагента. Об этом рассказали журналисты телеканала «360».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами