Торжественные линейки в школах Крыма в этом году проведут только для 9 и 11 классов

Торжественные линейки на последний звонок в школах Крыма в этом году будут проводить только для выпускников 9-х и 11-х классов.
Соответствующее решение местные власти приняли, исходя из соображений безопасности. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале. По его словам, мероприятия пройдут в помещениях учебных учреждений.
Линейки смогут посетить родители выпускников, а вот остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В школах будут приняты все меры безопасности, резюмировал глава Крыма.