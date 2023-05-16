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Торжественные линейки в школах Крыма в этом году проведут только для 9 и 11 классов

Общество
Торжественные линейки в школах Крыма в этом году проведут только для 9 и 11 классов

Торжественные линейки на последний звонок в школах Крыма в этом году будут проводить только для выпускников 9-х и 11-х классов.

Соответствующее решение местные власти приняли, исходя из соображений безопасности. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале. По его словам, мероприятия пройдут в помещениях учебных учреждений.

Линейки смогут посетить родители выпускников, а вот остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В школах будут приняты все меры безопасности, резюмировал глава Крыма.

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