«Будущего нет». Сатановский объяснил, как планы Запада приведут к уничтожению Прибалтики

Антироссийские планы Соединенных Штатов и всего западного военного блока НАТО могут привести к тому, что страны Балтии просто перестанут существовать.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman» высказал политолог Евгений Сатановский, который напомнил, что Литва, Латвия и Эстония отличаются от остальных стран Евросоюза особенно радикальной антироссийской политикой.
Нападки прибалтийских стран на Россию начались задолго до специальной военной операции на Украине. С самого распада СССР эти бывшие советские республики резко выступают против РФ и всего русского.
При этом русские и русскоязычные жители стран Балтии, по словам эксперта, могут судить о том, какое будущее их там ждет, ознакомившись с тем, как местное население в годы расцвета немецкого нацизма обошлось с евреями. Тем более, что власти Литвы, Латвии и Эстонии уже и так лишили русских всех прав и создали специально для них статус «неграждан».
В своей безоглядной русофобии прибалты зашли так далеко, что полностью уничтожили на территории своих стран все памятники советским воинам-освободителям. Но они не понимают, что подобное отношение к общей истории и к важнейшим ценностям соседней огромной державы в сочетании с планами НАТО по созданию полноценного антироссийского плацдарма является приговором для самой Прибалтики.
Будущее жителей Литвы, Латвии и Эстонии, если у них есть хоть какое-то будущее, видится очень незавидным.
«Памятники погибшим в войну снесены? Снесены. Это тоже символ. Поэтому может быть, что от Прибалтики не останется ничего. Прибалтика – это плацдарм, полигон для конфликта с Россией, такой же, как Украина, причем очень ценный по двум направлениям: на Петербург и Калининград. Эти направления, безусловно, будут раскручены американцами. Для США и НАТО в целом это плацдарм и полигон. А руководству этих республик совершенно не интересны сами страны и их народы», – объяснил Сатановвский.
Западные политики, по его словам, просто отрабатывают отведенную им роль, как например это делает руководство Евросоюза и правительство Германии, продвигающие запредельный атлантизм. А значит, ни о каком будущем для стран, ставших антироссийским плацдармом, не идет и речи, заключил политолог.