«Будущего нет». Сатановский объяснил, как планы Запада приведут к уничтожению Прибалтики

При этом русские и русскоязычные жители стран Балтии, по словам эксперта, могут судить о том, какое будущее их там ждет, ознакомившись с тем, как местное население в годы расцвета немецкого нацизма обошлось с евреями. Тем более, что власти Литвы, Латвии и Эстонии уже и так лишили русских всех прав и создали специально для них статус «неграждан».