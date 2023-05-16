Константин Эрнст произнес прощальные слова во время похорон Эдуарда Сагалаева

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о президенте Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарде Сагалаевом во время прощания с журналистом. Медиаменеджер сообщил, что коллега сыграл важную роль в его профессиональной карьере.
Прощание с Сагалаевым проходит на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь журналиста пришли его близкие, коллеги и друзья, среди которых оказался Эрнст. Генеральный директор Первого канала произнес прощальные слова во время гражданской панихиды.
«Моя телевизионная жизнь прошла вместе с ним. Познакомился с ним в драматичный момент — когда мой товарищ погиб на съемках программы "А ну-ка, парни!". Он мог все, при том что он был страшим братом. Советовался с ним по разным вопросам», — сообщил Эрнст.
Сагалаев ушел из жизни 13 мая в возрасте 76 лет. Родственники покойного не назвали причину смерти, однако пояснили, что журналист в последнее время болел. В 2013 году президент Национальной ассоциации телерадиовещателей перенес инсульт.