«Перспектива мрачная». Хазин оценил шансы США и Евросоюза на выживание

Россия обладает очень неплохими перспективами в том, что касается экономического роста. Гораздо лучшими, чем, например, экономические перспективы США или Китая, и тем более, чем у Евросоюза, который уже умер, просто пока этого еще не понял.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог и экономист Михаил Хазин.
«Я совершенно не могу сказать, что у нас все плохо. Каждый раз, когда мы говорим о ситуации, то нужно понимать, что есть ситуация текущая, есть перспектива полугодичная и есть перспектива пятилетняя», – заявил эксперт.
Эту ситуацию, по его словам, можно объяснить на простом примере. Так, если одного человека спросить, как он себя чувствует, выясниться, что у него все отлично и он идет гулять. Но какие у этого человека перспективы? А перспективы очень плохие, потому что он смертельно болен и уже через полгода умрет. А Другой человек, например, чувствует себя ужасно – у него расстройство желудка из-за вчерашнего обжорства. Сейчас этот человек чувствует себя очень плохо и даже не может встать. Но перспективы у него хорошие, ведь через два дня его недомогание пройдет, и он о нем забудет.
Именно эту принципиальную вещь и нужно понять, говоря о перспективах, подчеркнул Хазин.
Экономические процессы, по его словам, нужно оценивать в динамике.
«Вы должны четко знать, по каким критериям вы сравниваете. Например, у Соединенных Штатов сейчас все относительно неплохо, хотя заметно хуже, чем было пять лет назад, но перспектива очень мрачная. О перспективах Евросоюза – как о покойнике: или хорошо, или ничего. Евросоюз уже умер, но пока он этого не понимает», – считает экономист.
А у России, добавил Хазин, для экономического роста есть очень серьезные объективные возможности. Положение России в этом плане, гораздо лучше, чему у Соединенных Штатов и у Китая.