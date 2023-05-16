«Перспектива мрачная». Хазин оценил шансы США и Евросоюза на выживание

Эту ситуацию, по его словам, можно объяснить на простом примере. Так, если одного человека спросить, как он себя чувствует, выясниться, что у него все отлично и он идет гулять. Но какие у этого человека перспективы? А перспективы очень плохие, потому что он смертельно болен и уже через полгода умрет. А Другой человек, например, чувствует себя ужасно – у него расстройство желудка из-за вчерашнего обжорства. Сейчас этот человек чувствует себя очень плохо и даже не может встать. Но перспективы у него хорошие, ведь через два дня его недомогание пройдет, и он о нем забудет.