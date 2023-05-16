Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

По имеющимся сведениям, американец прибыл на территорию Украины, после чего приступил к выполнению работы инструктора. Впоследствии его перебросили на Бахмутское направление, где Меймер и был ликвидирован. Участвовавшие в штурме укрепрайона бойцы ЧВК «Вагнер» отметили, что он до последнего отстреливался.