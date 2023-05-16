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Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

Общество
Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

В Бахмуте был ликвидирован экс-боец американского спецназа Николас Дуэйн Меймер. По данным военного корреспондента Александра Симонова, бывший «зеленый берет» погиб в боях с ЧВК «Вагнер» в укрепрайоне «Гнездо».

В своем Telegram-канале «Позывной Брюс» военкор рассказал об обстоятельствах гибели Меймера. Отмечается, что он был уроженцем города Бойсе (штат Айдахо) и специализировался на саперном деле.

Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

По имеющимся сведениям, американец прибыл на территорию Украины, после чего приступил к выполнению работы инструктора. Впоследствии его перебросили на Бахмутское направление, где Меймер и был ликвидирован. Участвовавшие в штурме укрепрайона бойцы ЧВК «Вагнер» отметили, что он до последнего отстреливался.

Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее сообщал о пребывании на передовой в Бахмуте большого количества зарубежных наемников. Таким образом Киев пытается любой ценой удержать город, который сами украинские власти превратили в медийный символ текущего конфликта. Примечательно, что в основном западных наемников на Украине пытаются выдать за сотрудников СМИ, представителей гуманитарных организаций или инструкторов.

Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на западе Бахмута. Под контролем ВСУ остается чуть более 1,5 квадратных километра территории города и порядка 12 многоэтажек. Об этом накануне вечером сообщил глава компании Евгений Пригожин.

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