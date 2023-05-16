Военкор Симонов: «вагнеровцы» ликвидировали бывшего бойца спецназа ВС США на западе Бахмута

В Бахмуте был ликвидирован экс-боец американского спецназа Николас Дуэйн Меймер. По данным военного корреспондента Александра Симонова, бывший «зеленый берет» погиб в боях с ЧВК «Вагнер» в укрепрайоне «Гнездо».
В своем Telegram-канале «Позывной Брюс» военкор рассказал об обстоятельствах гибели Меймера. Отмечается, что он был уроженцем города Бойсе (штат Айдахо) и специализировался на саперном деле.
По имеющимся сведениям, американец прибыл на территорию Украины, после чего приступил к выполнению работы инструктора. Впоследствии его перебросили на Бахмутское направление, где Меймер и был ликвидирован. Участвовавшие в штурме укрепрайона бойцы ЧВК «Вагнер» отметили, что он до последнего отстреливался.
Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее сообщал о пребывании на передовой в Бахмуте большого количества зарубежных наемников. Таким образом Киев пытается любой ценой удержать город, который сами украинские власти превратили в медийный символ текущего конфликта. Примечательно, что в основном западных наемников на Украине пытаются выдать за сотрудников СМИ, представителей гуманитарных организаций или инструкторов.
Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на западе Бахмута. Под контролем ВСУ остается чуть более 1,5 квадратных километра территории города и порядка 12 многоэтажек. Об этом накануне вечером сообщил глава компании Евгений Пригожин.