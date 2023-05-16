Жена экс-канцлера ФРГ Ким-Шредер угодила в скандал из-за визита в посольство России

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business из-за визита в российское посольство. Об этом информирует Bild.
Скандал вокруг супруги экс-канцлера ФРГ разразился на фоне ее визита в диппредставительство РФ 9 мая. Пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур подтвердила такую информацию.
«Руководство компании неоднократно давали понять фрау Шредер-Ким, что работникам не следует публично высказываться по политически чувствительным вопросам», — заявила она.
В День Победы Шредер с супругой побывали в российском посольстве на торжественном приеме, что обернулось громкими последствиями и увольнением жены политика. Ранее Bild осудило появление экс-канцлера на мероприятии.
На последнем праздновании Великой Победы по всему миру российские послы возложили цветы к монументам, посвященным окончанию Второй мировой войны. Однако не все страны отдали должное уважение погибшим солдатам и советским воинам, освободившим Европу от нацистов.