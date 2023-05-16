«Союз отцов» поддержал идею создания специальных комнат в вузах для детей студентов

Идею создания детских комнат при учебных заведениях поддержал председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.
Инициатива открывать специальные комнаты для детей студентов ранее поступила от уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец. Соленов заявил, что это предложение является интересным.
«Такие комнаты будут поддержкой для молодой семьи, особенно если оба родителя — студенты, а они не имеют бабушек и дедушек рядом», — сообщил он в беседе с RT.
По его словам, необходимо определить масштабы субсидирования. Это важно, чтобы оплачивать услуги специалистов, которые будут заниматься с детьми студентов.