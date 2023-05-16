В РФ предложили переименовать Латвию в Пустошь после ее выпада в адрес Калининграда

Хотя официально власти республики не заявляли о желании переименовать Калининград, в Сети само появление подобных дискуссий уже вызвало бурное возмущение. Пользователи Telegram посчитали, что руководству страны стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности демографическую ситуацию, безработицу и отсутствие газа.

