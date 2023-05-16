В РФ предложили переименовать Латвию в Пустошь после ее выпада в адрес Калининграда

В Латвии решили последовать примеру Польши и предложили переименовать Калининград. С такой инициативой выступила экспертная комиссия по латышскому языку, передает агентство LETA.
Лингвисты пришли к выводу, что в отношении российского города лучше использовать историческое немецкое название Кенигсберг или традиционное балтийское — Karaļuči (Караляучи). Впрочем, рекомендации комиссии не являются обязательными к исполнению.
Тем не менее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс одобрил предложение специалистов, опубликовав на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) пост с фразой: «Итак, Караляучи».
Хотя официально власти республики не заявляли о желании переименовать Калининград, в Сети само появление подобных дискуссий уже вызвало бурное возмущение. Пользователи Telegram посчитали, что руководству страны стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности демографическую ситуацию, безработицу и отсутствие газа.
«Свою страну переименуют пусть в Пустошь. Людей нет, работы нет, газа, чего там еще надо для жизни, тоже нет. Нет, не пустошь — Дыра», — возмутилась комментатор с ником Карина Николь.
«Лингвисты могут считать, что хотят, могут называть его, как хотят, у себя дома, но от этого он не перестанет быть Калининградом», — подчеркнул пользователь Александр Манзуров.
Ранее российский сенатор Андрей Климов заявил, что члены Совфеда проанализируют провокацию Польши с «переименованием» Калининграда. Подробнее читайте в нашей статье.